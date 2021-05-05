شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور توقع اتفاقية بملياري دولار لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بأوزبكستان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة أكواباور السعودية اتفاقية مع أوزبكستان، لتنفيذ وتشغيل مشروع طاقة الرياح باستثمارات تصل إلى نحو ملياري دولار.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ وتطوير وبناء وتشغيل مشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 ألف ميغاوات في أوزبكستان، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الطاقة عبر حسابها على تويتر.

وفي فبراير الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة أكواباور السعودية، محمد أبونيان، إن الشركة دشنت مشاريع للطاقة المتجددة في أوزباكستان بقيمة 2.5 مليار دولار، ضمن مشاريعها في إطار خطة أوزباكستان الطموحة للوصول إلى 30% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الغاز.

وأضاف محمد أبونيان، أن أكواباور تعمل الآن في 13 دولة حول العالم، وتضيف لجميع الدول العاملة بها تكلفة مناسبة للمشاريع.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

يشار إلى أن "أكوا باور" وقعت نهاية العام الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

وأكوا باور، شركةٌ متخصصة في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.