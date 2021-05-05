شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تعلن شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت مؤسسة الخطوط السعودية متطلبات وإرشادات السفر لعدد 38 دولة حول العالم، عقب إعلان وزارة الداخلية السعودية رفع تعليق السفر للخارج، بداية من صباح الاثنين 17 مايو 2021، لفئات محددة.

وقالت المؤسسة إنه يجب على الضيوف التحقق من أهليتهم للسفر من قبل البلدان المعنية والحصول على التصاريح والأذونات المطلوبة، إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضحت أنه يجب على الضيوف التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر، مؤكدا على أنه يجب على الضيوف الحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من أحد مراكز الفحص المعتمدة بالمملكة.

وضمت قائمة الدول الولايات المتحدة والإمارات ومصر والكويت والمغرب وإسبانيا والعراق وأثيوبيا والمالديف والصين وسويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا ولبنان وهولندا وقطر.

ومؤخرا، أكدت الهيئة العامة للطيرن المدني بالسعودية، أن تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن أو لم تثبت إصابته.

يشار إلى إنه السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، اعتبارا من صباح الأحد الماضي، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.