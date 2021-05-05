الوزراء السعودي يمنح ترخصيا للمصرف الأهلي العراقي لفتح فرع بالمملكة

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته، أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على منح رخصة للمصرف الأهلي العراقي لفتح فرع له في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق في مطلع الشهر الماضي على منح رخصة لبنك مصر لفتح فرع له في المملكة.

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسة افتراضية عقدت في 6 أبريل الماضي الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسبق أن أكد نائب رئيس بنك مصر، عكاف المغربي، أهداف هذه المؤسسة لتعزيز وجودها في الخارج ضمن مشاريع أبرزها تأسيس فرع في العاصمة السعودية الرياض.