شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يوافق على دمج هيئتي الزكاة والجمارك في هيئة واحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته، أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الثلاثاء على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان من أبرز قرارات هيئة الزكاة والدخل في السعودية الفترة الماضية هو الكشف عن رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداية من لأول من يوليو 2020.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت، ويعتقد أنه مؤلم، ولكن جاء لتلافي قرارات أقصى.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% سيكون 5 سنوات.

وأكد ولي العهد أنه لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.