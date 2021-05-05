شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ليصل إلى مشارف الهدف الثاني المنتظر عند 70.00، ونرجّح مواصلة الميل الصاعد لتخطي هذا المستوى والتوجه نحو 71.35 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً ومرجحاً خلال الفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 68.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 71.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد