شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب دون مستوى 1785.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستوى 1765.00 بشكل رئيسي، مع التذكير بأننا بانتظار ارتداد صاعد بعد ملامسة المذكور.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مستوى 1750.00 كمحطة سلبية تالية، بينما يمثل اختراق 1785.00 مفتاح استئناف الاتجاه الصاعد والتوجه نحو 1838.00 كهدف إيجابي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1795.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت