شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الآن، وطالما أن السعر فوق 1.3975، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 1.3975 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.3980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد