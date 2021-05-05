شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة الارتفاع، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.53% بما يعادل -12.76 نقطة ليستقر على سعر 490.70 دولار، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 485.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 505.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه