شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أوراكل (ORCL) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليستعد السهم بهذا الارتفاع الأخير مهاجمة مستوى المقاومة الحالي 79.37.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 79.37، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 84.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد