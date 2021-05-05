شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.11% بما يعادل -1.48 نقطة ليستقر على سعر 131.55 دولار، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي تزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 136.25، ليستهدف مستوى الدعم 122.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط