شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يحول خسائره المبكرة إلى أرباح – تحليل – 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تراجع سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 80.73، استند عندها إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحويل تلك الخسائر المبكرة إلى مكاسب في نهاية التداولات بنسبة بلغت 0.22% بما يعادل 0.18 نقطة ليستقر على سعر 82.64 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 82.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة المحوري 86.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد