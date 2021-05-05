الاقتصاد

ثري إم محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 05-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.77 نقطة ليستقر على سعر 199.38 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 200.00.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 200.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 210.00.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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