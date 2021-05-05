شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.77 نقطة ليستقر على سعر 199.38 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 200.00.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 200.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 210.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد