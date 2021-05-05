"زين" تتعاون مع "اليونيسف" للترويج للرياضة الإلكترونية الآمنة للمدارس والجامعات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت مجموعة زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا عن توقيع Zain مذكرة تفاهم مع اليونيسف في مجالات الاستدامة التي تشمل سلامة الأطفال على الإنترنت ونشر التوعية بالمخاطر التي قد تحدث أثناء الاتصال بالشبكة.

وكشفت المجموعة في بيان صحافي أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق كُتيّب حول سلامة الأطفال على الإنترنت، وهو الكُتيّب الذي تم تطويره من جانب إدارة الاستدامة وفريق الرياضات الإلكترونية في مجموعة زين بالتعاون مع اليونيسف، إذ يتناول الكُتيّب مواضيع : التنمر الإلكتروني، عمليات الاحتيال والتصيد، سرقة الهويات، خصوصية البيانات، وغير ذلك الكثير، علما أن الكتيب تم صياغته بطريقة يسهل على الأطفال من جميع الأعمار فهمها.

وقد تزامنت هذه الشراكة مع تعاون مجموعة زين مع مدرسة البيان ثنائية اللغة في الكويت، لمساعدتها في تطوير نادي الرياضات الإلكترونية الخاص بها، إذ ذكرت المجموعة أن مُذكٍّرة التفاهُم هذه ستفتح المجال نحو العمل مع عدد آخر من المدارس والجامعات لتثقيف وتوعية الطلاب حول الفرص الهائلة التي من الممكن أن يوفرها عالم الرياضات الإلكترونية محلياً وإقليمياً.

وأوضحت زين أنه بموجب مُذكٍّرة التفاهُم ستوفر Zain esports الأجهزة لمدرسة البيان ثنائية اللغة لإنشاء وتشغيل نادي الرياضات الإلكترونية الخاص بها، إلى جانب توفير الخبرة والدعم اللازمين لموظفي المدرسة لإدارة المسابقات وتنظيم ورش العمل لتثقيف الطلاب وتنويرهم حول الفرص العديدة المتاحة في مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين واحدة من أوائل مشغلي الاتصالات في المنطقة الذين بادروا إلى التعاون مع المدارس المحلية على وجه التحديد في أنشطة الرياضات الإلكترونية، وتنتهز الشركة الفرصة أيضا لزيادة الوعي بأهمية بقاء الشباب آمنين أثناء ممارسة الأنشطة عبر الإنترنت، وفي هذا الصدد، سيتم مشاركة "كُتيّب سلامة الأطفال على الإنترنت" مع الطلاب في مدرسة البيان ثنائية اللغة، وكذلك في المؤسسات التعليمية الأخرى التي ستتعاون معها Zain esports.

وبينت المجموعة أن الهدف من وراء نشر هذا الكُتيّب هو تثقيف الأطفال حول المخاطر التي قد يواجهونها أثناء الاتصال بشبكة الإنترنت أو أثناء ممارسة الرياضيات الإلكترونية، كما يقدم الكُتيّب توصيات بشأن ما يجب فعله وما لا يجب فعله أثناء الاتصال بالإنترنت.

وأشارت إلى أن إعداد هذا الكُتيّب للعلامةZain esports جاء بهدف التواصل مع كافة الأجيال، وغرس فكرة ممارسة الألعاب الإلكترونية بوعي ومسؤولية على شبكة الإنترنت، كما يشير الكُتيّب إلى مهام "الخط الوطني لنجدة الطفل"، في محاولة للتوعية بهذه الخدمة التي توفرها الدولة.

وتعليقا على التعاون بين Zain esports ومدرسة البيان ثنائية اللغة في الكويت، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود "هذه المذكرة هي أول اتفاقية من بين اتفاقيات عديدة نخطط لإبرامها مع مؤسسات تعليمية في الكويت وأسواق المنطقة".

وأضاف قائلا " ستساعد هذه الشراكة في توسيع نطاق الوعي حول مجالات الرياضات الإلكترونية بين الشباب، وأيضاً ستسهم في تعليمهم كيفية الاستمتاع على نحو مسؤوول على شبكة الإنترنت، حيث من المتوقع أن يزداد الاهتمام بالرياضيات الإلكترونية بشكل كبير بين الأجيال الشابة".

وأوضح قائلا "نكرس في مجموعة زين قدراً كبيراً من الجهد والموارد في سبيل جعل الشركات التابعة تتواصل مع مجتمع الألعاب الالكترونية من أجل دفع عجلة هذه الخدمات وما شابهها من الخدمات عالية القيمة".

يذكر أن مجموعة زين واحدة من أقوى المدافعين عن رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت، حيث أطلقت حملة إعلامية على مستوى المنطقة استهدفت أكثر من 40 مليون متابع عبر جميع قنواتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أطلقت إعلاناً داخلياً لجميع موظفيها - البالغ عددهم 7,000 موظف - للترويج للأدوات والموارد التي تقدم نصائح حول كيفية الحفاظ على سلامة وأمان الأطفال على شبكة الإنترنت.

ومن ناحيتها قالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة زين جينيفر سليمان "تأخذ زين مسألة سلامة الأطفال على شبكة الإنترنت على محمل الجد، ونظراً للمكانة البارزة التي تلعبها المجموعة في الفضاء الرقمي، فإننا نعتقد أنه من الضروري أن ننشر هذه الرسالة بصوت عالٍ وإلى أبعد مدى".

وتابعت بقولها "صحيح أننا جميعاً ندرك جيداً الفوائد الهائلة للتحول الرقمي، ولكن كمجتمع ككل ينبغي علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان معرفة المخاطر التي قد تنشأ للأطفال من خلال الاتصال بالإنترنت، والعمل على تفاديها إلى أقصى حد ممكن".

وقالت تاتجانا كولين رئيس تنمية الطفولة المبكرة مكتب يونيسف الكويت " يقضي الأطفال وقتهم عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، وحيث يمثل الإنترنت مصدرا رائعا لدعم التعليم والوصول إلى المعلومات والترفيه، فإنه يمكن أيضا أن يعرض الأطفال لمجموعة واسعة من المخاطر، لذلك من الضروري أن يكونوا على معرفة بما يحتاجون إليه حول كيفية البقاء بأمان أثناء اللعب عبر الإنترنت، وأين يذهبون للحصول على الدعم إذا واجهوا سلوكيات غير لائقة على الشبكة".

وأضافت أن هذا الكتيب ( المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية) سيدعم الشباب وسيشجعهم على التحدث لطلب الدعم إذا كان هناك شيء ما يجعلهم يشعرون بعدم الارتياح أثناء تواجدهم على الإنترنت".

في أكتوبر 2019، نشرت مجموعة زين تقريراً مجمعاً عن سلامة الأطفال على شبكة الإنترنت، الذي سلطت الضوء فيه على المخاطر التي يواجهها الأطفال كما قدم توصيات قابلة للتنفيذ لمعالجة ممارسات الإساءة والاستغلال التي قد يواجهها الأطفال عبر الإنترنت، تم إعداد ذلك التقرير تحت بالشراكة مع منظمة Childhood USA، وفي إطار مجموعة العمل المشتركة، أطلقت زين وثيقة "الإعلان العالمي حول سلامة الأطفال على الإنترنت"، التي أكدت التزامها بالعمل لحماية وتثقيف الأطفال حول كيفية التنقل عبر التقنيات الرقمية وحماية خصوصيتهم وأمنهم وسلامتهم عبر الإنترنت.

وكان قد تم إطلاق علامة Zain esports التجارية الخاصة بمجموعة زين لأول مرة في أواخر العام 2020، كجزء من جهود زين الرامية إلى التحول من مشغل يركز على الاتصالات المتنقلة إلى مزود خدمات رقمية للمستهلكين والشركات والحكومات، فبعد مرور ستة أشهر على هذا الإطلاق الإقليمي، حققت العلامة الجديدة الخاصة بالرياضيات الإلكترونية زخما هائلا باستضافتها للعديد من الفعاليات والمسابقات الناجحة، إذ استقطبت أكثر من 15 ألف لاعبا، و30 ألف متابعا على صفحتها على إنستغرام، وأكثر من 600 ألف مشاهدة، و25 مليون انطباع على قنوات Zain esports المختلفة، بما في ذلك اليوتيوب وتويتش.