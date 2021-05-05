شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة المصرية توافق على تجزئة القيمة الاسمية لـ3 شركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على قيد تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الملتقى العربي للاستثمارات، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مستشفى النزهة الدولي.

وحددت اللجنة، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الملتقى العربي للاستثمارات من 10 جنيهات إلى ‏جنيه ‏للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 300 مليون جنيه ‏موزعاً على عدد 300 مليون ‏سهم بدلاً من 30 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم ‏الواحد ممثلاً في أربع إصدارات، بجدول قيد ‏الأوراق المالية المصرية "أسهم ‎‏"، وسيتم تجزئة السهم بواقع 10 أسهم لكل سهم تكون ‏لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد 9 مايو الجاري، على أن يتم التداول على أسهم الشركة ‏بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 10 مايو.

ووافقت لجنة القيد، على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – ‏يونيباك من جنيه إلى 0.10 جنيه للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة المصدر و‏المقيد البالغ 77 مليون جنيه موزعًا على عدد 770 مليون سهم بدلاً من 77 مليون سهم بقيمة ‏اسمية قدرها 0.10 جنيه مصري للسهم ‏الواحد ممثلاً في 9 إصدارات، بجدول قيد الأوراق المالية ‏المصرية " أسهم"، وحددت تجزئة السهم بواقع 10 أسهم لكل سهم تكون ‏لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد 9 مايو الجاري، على أن يتم التداول على أسهم الشركة ‏بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 10 مايو.

كما وافقت اللجنة، على جزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مستشفى النزهة الدولي، من 6 جنيهات إلى جنيه للسهم الواحد ليصبح رأس مال ‏الشركة المصدر والمقيد البالغ 84.4 مليون جنيه موزعًا على عدد 84.4 مليون سهم بدلاً من 14.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد ممثلاً في 11 إصداراً، بجدول قيد ‏الأوراق المالية المصرية "أسهم"، وتم تجزئة السهم بواقع 6 أسهم لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين 26 أبريل على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل.

ووافقت على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة مستشفى النزهة الدولي من 90 مليون جنيه إلى 525 مليون جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 84.4 مليون جنيه إلى 105.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 21.1 مليون جنيه موزعة على عدد 21.1 مليون سهم (بواقع 0.25 سهم ‏مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة ) بالقيمة الاسمية البالغة 1جنيه مصرى للسهم الواحد ممولة من حصة المساهمين ‏في الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية في 31\12\2020.