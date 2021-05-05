شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على القيد المزدوج لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس والان مع تفاصيل الخبر
وحددت اللجنة، ألا يتم التعامل على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الافصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المشار إليه خلال المهلة الممنوحة لها من الهيئة ما لم توافق الهيئة على مد هذه المهلة، مع التزام الشركة بالإقرارات والتعهدات المنشورة بتقرير الإفصاح بغرض التداول وكذلك المقدمة للبورصة والمبينة بعقد تنظيم القيد، مع التزام الشركة باستيفاء كافة المستندات المطلوبة موثقة من الخارجية المصرية مرفق بها ترجمة معتمدة من إحدى الجهات الرسمية فى مصر خلال شهرين من تاريخ القيد بالبورصة المصرية، وكذلك كتاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد أن المعادل للقيمة الاسمية للسهم تبلغ 3.94 جنيه تقريباً في ضوء الكتاب الوارد الينا من الوكيل القانوني للشركة.
وقالت لجنة القيد، إنه سيتم عرض موقف الشركة على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركة بالسوق المفتوح وضوابط التعامل في ضوء ما نص عليه تقرير الافصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد نشره بصحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني وعلى شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية، مع مراعاة أن يتم نشر كافة الافصاحات والقوائم المالية المقدمة من الشركة على شاشة الاعلانات بالبورصة المصرية قبل بدء التداول، وتم تخصيص “Ticker Symbol” للشركة IDHC.CA، وأن يتم ادراج الشركة بقطاع "رعاية صحية وأدوية" .