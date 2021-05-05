شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 27-30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال سيد الفيومي- تاجر دواجن- إن سعر الدواجن قد يشهد انخفاضا مع انتهاء شهر رمضان نظرا لأن الطلب يتراجع عليها، مشيرا إلى أن الدواجن البيضاء سجلت 25 جنيها في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 27-30 جنيها للكيلو، فيما سجلت الدواجن البلدى 37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها.

وفيما يخص سعر البيض أوضح الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تراوحت بالنسبة للبيض الأبيض بين 33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.