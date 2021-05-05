الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 27-30 جنيها

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال سيد الفيومي- تاجر دواجن- إن سعر الدواجن قد يشهد انخفاضا مع انتهاء شهر رمضان نظرا لأن الطلب يتراجع عليها، مشيرا إلى أن الدواجن البيضاء سجلت 25 جنيها في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 27-30 جنيها للكيلو، فيما سجلت الدواجن  البلدى  37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها. 

 

وفيما يخص سعر البيض أوضح الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تراوحت بالنسبة للبيض الأبيض بين  33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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