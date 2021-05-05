شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 5-5-2021، فى ثانى يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة، بمقدار "قرش لـ قرشين" ليسجل انخفاضا فى البنك الأهلى المصرى لـ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره أيضا بمقدار "قرشين" فى البنك التجارى الدولى cib" ليسجل 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 15.63 جنيه للشراء، و16.73 جنيه للبيع.

ورفعت شركة "فايزر" التوقعات بشأن زيادة إيراداتها لهذا العام عبر طرح ضخم للقاح كورونا، بالإضافة إلى الأداء القوى الذى حققته قطاعات أخرى من الشركة، حيث حققت زيادة فى المبيعات بلغت نحو 70%، بحسب "سكاى نيوز".

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتإلى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.60 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.

15.70 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.60 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.

15.70 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 15.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.61 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.63 جنيه.

15.71 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.