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القاهرة - سامية سيد - المالية: 500 شركة قامت برفع الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية أكثر من 6 ملايين فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن إحالة الشركات الغير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة الثانية للنيابة آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو الحالى

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.

وأشار "وزير المالية" إلى أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 500 شركة، موضحًا أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 6 ملايين وثيقة، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو الحالى .

وطالب وزير المالية الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل 15 مايو الحالى، لافتَا إلى أنه تم بالفعل إحالة10 شركات للنيابة لعدم إلتزامها بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة الثانية منها وجارى إتخاذ إجراءات إحالة 5 شركات أخرى ،لعدم إلتزامها بالإنضمام للمرحلة الثانية للمنظومة، لافتاً إلى أن ذلك بخلاف ال٥ شركات التى سبق إحالتها للنيابة لعدم إلتزامها بالإنضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه تم تسجيل شركات المرحلة الثالثة الملزمة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على بيئة التشغيل النهائي تمهيدا لإصدار فواتيرهم الفعلية وإرسالها على منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 مايو الحالى، وتهيب المصلحة بالشركات التى تم تسجيلها على بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة سرعة رفع أكواد السلع والخدمات التى تتعامل بها على البوابة الإلكترونية للمنظومة (البورتال) خلال الفترة الحالية وقبل 15 مايو الحالى للتمكن من استخدامها فى إصدار الفواتير بشكل صحيح .

وأوضح عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php