شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد بدعم نزول الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن أسعار الفائدة قد تكون بحاجة للزيادة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1781.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0442 بتوقيت جرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1781.50 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت "تدعمت أسعار الذهب بنزول الدولار على نطاق أوسع بعد موجة البيع القوية الليلة الماضية.

"ستكون هناك منطقة مقاومة قوية منطقية بين 1800 دولار و1810 دولارات، وإذا حدث وبلغت الأسعار هذا المستوى، قد تجد بعض المشترين على الجانب الأخر من ذلك".