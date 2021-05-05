شكرا لقرائتكم خبر عن "فايزر" ترفع توقعاتها المالية.. و26 مليار دولار عائدات لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة "فايزر" التوقعات بشأن زيادة إيراداتها لهذا العام عبر طرح ضخم للقاح كورونا، بالإضافة إلى الأداء القوى الذى حققته قطاعات أخرى من الشركة، حيث حققت زيادة فى المبيعات بلغت نحو 70%، بحسب "سكاى نيوز".

وأعلنت الشركة عن أرباح في الربع الأول من 2021 بلغت 4.88 مليار دولار، أو 86 سنتا للسهم، وبلغ ربح السهم 93 سنتا إذا تمت إزالة التكاليف أو المكاسب لمرة واحدة، وهذا أعلى بكثير من توقعات "وول ستريت" والتى كانت عند 79 سنتا، وفقا لمسح أجرته مؤسسة "زاكس" لأبحاث الاستثمار.

وبلغت العائدات 14.58 مليار دولار، متجاوزة بسهولة توقعات محللى الصناعة عند 13.49 مليار دولار، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتتوقع "فايزر" أن تصل أرباحها حتى نهاية العام الجارى لما يتراوح بين 3.55 دولار و3.65 دولار للسهم الواحد، مع إيرادات تتراوح بين 70.5 مليار دولار إلى 72.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالعائدات التي ستحققها من لقاح كورونا توقعت "فايزر" أن تكسب 26 مليار دولار هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن توقعاتها الأخيرة، بسبب تنامى حملات التطعيم ضد الوباء حول العالم.

وحقق لقاح "فايزر" فى الربع الأول من هذا العام عائدات بلغت 3.5 مليار دولار، ليتجاوز التوقعات التى كانت فى حدود 3.28 مليار دولار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وتقوم الشركة ومقرها نيويورك بتصنيع مئات الملايين من جرعات لقاح كورونا، وتمضى قدما فى البحث الذى يقيس فاعليته لدى فئات مختلفة من المرضى، مثل المراهقين والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وصرحت "فايزر" أنها قد تنتج هذا العام مليارى جرعة من اللقاح، الذى قامت بتطويره بالشراكة مع شركة "بيونتيك" الألمانية، بما فى ذلك 200 مليون جرعة وعدت بها الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو.