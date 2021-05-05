شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الامريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 22 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.2015 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2014 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2027، بينما حقق الأدنى له عند 1.2010.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس تراجعاً 70.0 ألف مقابل انخفاض 59.1 ألف في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أسبانيا صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 50.0 مقابل 48.1 في آذار/مارس الماضي.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 50.0 مقابل 48.1 في آذار/مارس الماضي، ونود الإشارة لكون صدور القراءة عن ما قيمته 50 أو أكثر تشير إلى اتساع القطاع، بينما صدور القراءة أقل من ما قيمته 50 توضح انكماش القطاع.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة النهائية لمؤشر مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على اتساع عند 50.4 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 48.2 في آذار/مارس، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تؤكد على اتساع عند 50.1 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل اتساع عند 51.5.

وصولاً للكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على اتساع عند 50.3 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش 49.6 آذار/مارس، وقبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 0.5% في شباط/فبراير.

كما قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 4.2% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، وصولاً إلى كشف المفوضية الأوروبية عن توقعاتها الاقتصادية لفصل الربيع والذي يتضمن التوقعات الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى عامين مقبلين ويغطي نحو 180 متغيراً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 872 ألف وظيفة مقابل 517 ألف وظيفة في آذار/مارس، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد ليفي للاقتصاد في كلية بارد، والذي سوف يطل علينا مرة أخرى في وقت لاحق اليوم لإلقاء ملاحظات الافتتاحية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 63.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 60.4 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تظهر اتساعاً إلى 64.2 مقابل 63.7 في آذار/مارس.