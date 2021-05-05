شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة يحافظ على الثبات الايجابي– تحليل – 5-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر القهوة اندفاعه الصاعد الأخير بتسجيله لمستوى 147.15 ومن ثم يرتد نحو الدعم الإضافي المستقر عند 139.00, نشير إلى أن محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء, سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتعزيز الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف قريبا مستوى 145.10 و153.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.50 و 145.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد