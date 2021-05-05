شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على الايجابية- تحليل - 5-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد باستقراره المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز حاليا عند 130.35 بالإضافة لتشكيل تذبذب إيجابي فوق المتوسط المتحرك 55 ليشكل ذلك دعم إضافي عند 130.80,

كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي خلال الفترة الحالية لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 131.90 و 132.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.00 و 131.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد