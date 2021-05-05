شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الضغط على المقاومة-تحليل - 5-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكتفي سعر الزوج باختبار المقاومة الإضافية المستقرة عند 151.80 لنلاحظ تقديمه حاليا لضغوط جديدة عليها بهدف استعادة الميل الصاعد من جديد, ننصح بمراقبة تصرف السعر خلال الساعات القليلة القادمة وانتظار الإغلاق التالي لنتمكن من تأكيد الاتجاه لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

فنجاح السعر بتأكيد الاختراق سيمكنه من تشكيل اندفاع صاعد جديد ليستهدف بذلك مستوى 153.00 و 153.80 على التوالي, أما ثباته بشكل سلبي دون هذه المقاومة سيزيد من فرص تشكيله لموجات تصحيحية هابطة لنتوقع هبوطه بذلك نحو 150.20 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.10 و 152.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي لحين تأكيد الاتجاه