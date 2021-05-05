الاقتصاد

سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– تحليل - 5-5-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر البلاتين يوم أمس بشكل صاعد مقتربا بذلك من الهدف الأول المستقر عند 1270.00 ليشكل ذلك حاجز قوي لنلاحظ ارتداده بذلك مجددا نحو 1230.00.

 

نذكر بأن ثبات التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 1190.00 للدعم الإضافي, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع وتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية التي تبدأ من 1300.00 و 1350.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1220.00 و 1300.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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