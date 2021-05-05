شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– تحليل - 5-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر البلاتين يوم أمس بشكل صاعد مقتربا بذلك من الهدف الأول المستقر عند 1270.00 ليشكل ذلك حاجز قوي لنلاحظ ارتداده بذلك مجددا نحو 1230.00.

نذكر بأن ثبات التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 1190.00 للدعم الإضافي, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع وتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية التي تبدأ من 1300.00 و 1350.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1220.00 و 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد