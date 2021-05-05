شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي جديد– تحليل- 5-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر النحاس أي من الأهداف الإضافية نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي نتيجة لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, لكن الثبات المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 4.4200 يدعم الترجيح الصاعد لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

فنجاح السعر باكتساب العزم الإيجابي سيمكنه من تشكيل موجات صاعدة جديدة ليضغط بذلك على مستوى 4.5500 ومن ثم لتمتد التداولات نحو المحطات الرئيسية المتمركزة عند 4.6400 و 4.8500 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4000 و 4.6400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد