شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخزانة الأمريكية تهون من شأن التضخم ومخاوف رفع الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها لا تتكهن بأن التضخم سيكون مشكلة في اقتصاد الولايات المتحدة لأن زيادات الأسعار أثناء التعافي من المنتظر أن تكون عابرة.

وفي حديث إلى ندوة استضافتها صحيفة وول ستريت جورنال، أوضحت يلين تعليقات أدلت بها بأن أسعار الفائدة ربما سيتعين زيادتها بشكل طفيف لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي. وقالت «إنه ليس شيئا أتكهن أو أوصى به.»

وأضافت قائلة «لا أظن أنه ستكون هناك مشكلة تضخم.. مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه الأدوات لمعالجتها.»

وقالت إنها تؤمن بقوة باستقلالية البنك المركزي الأمريكي الذي تولت رئاسته في الفترة من 2014 إلى 2018.

(رويترز)