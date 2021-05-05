شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيب محافظات الصعيد من مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي مبادرة حياة كريمة، في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، التي أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، ولتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية، التى ترعاها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، بحيث تعمل "حباة كريمة تنمية الريف المصرى منذ خلال تطوير وتحسين مستوى الخدمات فى المجتمعات الريفية.

ونرصد بالمعلومات نصيب الصعيد فى مشروعات حياة كريمة:

1- 39 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد خلال 2021/2022

2- 8.5 مليار جنيه نصيب محافظات الصعيد فى المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة حتى مارس

3- 94٪؜ من سكان قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كربمة (375 قرية) في محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية

4- الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، بواقع

- 97.3% مشروعات الصرف الصحي

- 67.6% لشبكات مياه الشرب المُضافة

- 90.2% الوحدات الصحية

-48.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها،

- 85.2% رصف ورفع كفاءة الطرق.