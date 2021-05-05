شكرا لقرائتكم خبر عن كيف قيم صندوق النقد الدولى آداء اقتصاد الكويت وعمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التقرير نصف السنوى لصندوق النقد الدولى حول الدول الهزلية والمالديف، الصادر من مكتب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى الدكتور محمود محيى الدين، أن فريق من موظفي صندوق النقد الدولي أجروا مناقشات افتراضية مع الكويت في 4 و 8 أبريل 2021.

وخلص الطاقم إلى أن السلطات قد تصرفت بسرعة وحسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء COVID-19 ، على الرغم من أن التحديات المطروحة لا تزال كبيرة.

أضاف التقرير إنه من المتوقع حدوث انتعاش تدريجي في عام 2021 ، مدعومًا بانتعاش الطلب المحلي والخارجي، مع استمرار عمليات التطعيم.

وأشاد الخبراء بالمراقبة الاستباقية المتواصلة للبنك المركزي لمخاطر الائتمان والجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

وفيما يتعلق بسلطنة عمان أشار التقرير إن خبراء صندوق النقد الدولي أجروا بعثة افتراضية إلى عمان في الفترة من 17 إلى 31 يناير 2021 لمراجعة التطورات الاقتصادية ،ركزت المناقشات على تأثير COVID-19 ، وصدمة أسعار النفط ذات الصلة ، وأولويات السياسة خلال مرحلة الانتعاش وما بعدها.

وأضاف إنه أدت الاستجابة السريعة والمنسقة جيدًا إلى الحد من انتشار الفيروس التاجي في الجزء الأخير من عام 2020 ، لكن التباعد الاجتماعي والقيود الأخرى أثرت على النشاط الاقتصادي.

كما تم تنفيذ تدابير كبيرة للتخفيف من تأثير COVID-19 وصدمات قطاع النفط على الأسر والشركات والبنوك، حيث أعلنت السلطات عن خطة طموحة متوسطة الأجل لتعديل أوضاع المالية العامة وإصلاحات واسعة في القطاع العام