شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثالث جلسات الأسبوع والشهر الجاري في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع وثالث جلسات أيار/مايو على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزلندية ويتغيب نبض التداول عن كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية اليوم الأربعاء بسبب عطلات يوم الطفل في اليابان ويوم عيد العمال في الصين.

هذا وقد تابعنا كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن تقرير الاستقرار المالي الذي تطرق لكون القطاع المالي آمن، إلا أنه لا يزال هناك ضعف، مع الإشارة لكون أسعار الفائدة المنخفضة عالمياً تسبب مخاطر موسعة – تأخذ وقيمة أعلى للأصول، والإفادة بأن رأس مال المصرفي والسيولة لا يزالان صلبان، إلا أن نسبة رأس المال المرتفعة مطلوبة لمساعدة استقرار النظام المالي على المدى المتوسط.

كما نوه صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي من خلال تقرير الاستقرار المالي، إلى أنه في حالة زادت الضغوط التضخمية، أسعار الرهن العقاري قد ترتفع، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدل البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 4.7% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع والتوقعات عند 4.9%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا صدور قراءة مؤشر التغير في التوظيف والتي عكست استقراراً عند 0.6% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الرابع، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر تكلفة العملة في القطاع الخاص تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في الربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

وصولاً إلى كشف المجموعة المصرفية استراليا ونيوزيلندا عن قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.3% مقابل 6.1% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.3%، بخلاف ذلك تتطلع الأسواق للكشف لاحقاً عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء لشهر آذار/مارس.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.06% ليربح 17.42 نقطة ويصل إلى المستوى 28,574.56، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 20.17 نقطة ويصل إلى المستوى 3,147.37.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.02% ليخسر 131.48 نقطة ويصل إلى المستوى 12,780.71، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 45.25 نقطة ويصل إلى المستوى 7,113.10.