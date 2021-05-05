شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في نيوزيلندا بخلاف التوقعات خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات سوق العمل للربع الأول والتي أظهرت انخفاض قراءة معدل البطالة إلى 4.7% مقابل 4.9% في الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف استقراراً عند 0.6% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة العملة في القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في القراءة السابقة للربع الرابع، لتعد القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.