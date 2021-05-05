شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول بإيجابية – تحليل - 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة وأجرى محاولة لاختراق مستوى 0.9140، لكنه يعود للاستقرار دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً حتى الآن، ويحتاج السعر لكسر مستوى 0.9100 لتأكيد التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 0.9065 ثم 0.8990.

يجب الانتباه إلى أن تخطي مستويات 0.9140 ثم 0.9160 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9065 والمقاومة 0.9160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط