شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارات إيجابية – تحليل - 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولة لكسر خط الاتجاه اللحظي الصاعد لكنه عاد ليتحرك فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للارتفاع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختبار مستوى 0.7765 كمحطة أولى، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.7835 كهدف تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 0.7660 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد