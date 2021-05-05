شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الأول عند 69.00 واخترقه ليؤكد امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن أهدافنا التالية تمتد إلى 70.00 ثم 71.35.

القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 68.05 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 71.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد