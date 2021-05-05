شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط تخطي مستوى 65.60 ويستقر فوق حاجز 66.00 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو محطّتنا التالية التي تصل إلى 67.95.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 65.60 يمثّل شرط أولي لاستمرار الموجة الصاعدة المتوقعة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 67.95

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد