شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر دعم القناة – تحليل - 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً واضحاً لدعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، مما يدفع السعر لتحقيق انخفاض متوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 25.50 قبل محاولة استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

الثبات دون 26.55 سيبقي على السيناريو السلبي المقترح قائماً، حيث إن اختراقه سيعيد السعر إلى المسار الصاعد ومن ثم التوجه نحو محطّتنا الإيجابية الرئيسية التالية التي تصل إلى 27.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 26.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت