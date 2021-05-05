شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس بسلبية قوية واستقر دون مستوى 1785.00، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى 1765.00 خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الانخفاض المتوقع مؤقت، بانتظار الارتداد صعوداً لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1785.00 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر للارتفاع من جديد، بينما يمثل كسر 1765.00 عامل سلبي سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1795.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت