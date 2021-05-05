شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب مؤقتة – تحليل - 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية يوم أمس ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 1.2365، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 شكّل مقاومة جيدة ليجبر السعر على الارتداد هبوطاً من جديد، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك.

هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.2210، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.2365 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2230 والمقاومة 1.2365

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط