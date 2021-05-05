شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الارتفاع – تحليل - 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الدولار مقابل الين على دعم القناة اللحظية الصاعدة وارتد صعوداً ليستأنف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف زيارة مستوى 110.00 كمحطة أولى، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 109.22 والأهم فوق 108.85، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض والتوجه نحو مناطق 107.70 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.80 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد