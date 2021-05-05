شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بعد الاقتراب من مستوى 1.3820 يوم أمس، ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن، ليحفّز السعر على تقديم مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3975.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.3820 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.3980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد