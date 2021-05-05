شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الانخفاض – تحليل - 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لحاجز 1.2000، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.1975 كمحطة تالية، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1880.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.2064 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1940 والمقاومة 1.2080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط