شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن البيئة الاقتصادية العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفاد الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير الاقتصادي د. وحيد أبوشنب بأن النتائج المالية للربع الأول لشركة «أرامكو» من العام الجاري 2021 تعكس ارتفاع أسعار النفط وتحسن البيئة الاقتصادية في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، مبينا أن المؤشرات الإيجابية لمستويات الطلب على الطاقة لعام 2021 تشير إلى مستقبل زاخر بالعطاء رغم وجود بعض التحديات الحالية، نتيجة جائحة كورونا، لكن أتوقع أنه مع بداية تعافي الاقتصاد العالمي، ستكون أرامكو على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات العالم.