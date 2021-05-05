شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية : "إعانة البحث عن العمل" يساهم في رفع كفاءة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-؛ موضحاً أن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل؛ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين والباحثات عن عمل، وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وأقر مجلس الوزراء تنظيم إعانة البحث عن عمل، كما وافق على كل من نظام الأرصاد، ودمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، والموافقة على تنظيمها.