شكرا لقرائتكم خبر عن هنكوك للإطارات تحصد جائزتين من «آي إف (iF)» للتصميم لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجت جوائز «آي إف» العالمية للتصميم شركة الإطارات الرائدة «هنكوك» بجائزتين في فئتي المفاهيم المهنية «Professional Concept» والدعاية والإعلام «Communication» عن مشروع «التصميمات المبتكرة» للعام 2020.

يعتبر مشروع «التصميمات المبتكرة» أحد مشاريع قسم البحث والتطوير بشركة هنكوك للإطارات الذي يجري تنفيذه كل عامين، بالتعاون مع إحدى أبرز جامعات التصميم الرائدة في العالم، ويتم فيه طرح رؤية للقيادة المستقبلية ووضع الحلول المستدامة التي تعالج التحديات الماثلة من خلال البحث العلمي المشترك، وتعاونت شركة هنكوك في مشروع «التصميمات المبتكرة» لعام 2020، مع أساتذة وطلاب قسم التصميم الصناعي في جامعة سينسيناتي في الولايات المتحدة.

وقد تم الاعتراف بمنصة معيارية نموذجية اقترحتها شركة هنكوك وأطلقت عليها اسم «نظام منصات هنكوك (Hankook Platform System)» باعتبارها الفائزة بفئة المفاهيم المهنية، والتي تستخدم إلى جانب معايير «أداء هنكوك الإبداعي» (H.I.P) التي تمثل الإنجازات التكنولوجية والعلمية المميزة التي حققتها شركة هنكوك، وتوضح أن الإطار يلعب في الواقع دورًا محوريًا وعنصرًا أساسيًا في حركة التنقل، وعلى وجه الخصوص حصلت على درجات عالية في معيار الشكل الذي يقيّم الجماليات والتنفيذ، وكذلك في معيار التفاضل الذي يقيّم التفرد والقيمة الجوهرية المميزة.

وفي الوقت نفسه، فاز فيلم التصميمات المبتكرة 2020، وهو فيلم تم إنتاجه ليطرح المفاهيم ذات الصلة ويعكس جوانب التميز للإطار ومنصة خلية «HPS-Cell»، والذي فاز بجائزة فئة الدعاية والإعلام، ويوضح الفيلم كيف يمكن لسكان المدن في المستقبل استخدام هذا النوع من منصات التنقل، ولقد تم تقييمه بدرجة عالية في معيار الأثر الذي يقيّم الاستدامة والمساهمة الاجتماعية.

وقال جيمي كوون نائب رئيس مختبر هنكوك للإطارات: «إنه لشرف لنا أن نحصل على اعتراف عالمي بفلسفتنا وقدراتنا في التصميم المبتكر. هذا الاعتراف يدل على ريادتنا في التصميم في هذه الصناعة، فضلًا عن رؤيتنا للتنقل في المستقبل. وبدمج الأفكار الجديدة والمتطورة مع أحدث التقنيات لدينا، فإننا نستكشف باستمرار مفاهيم التصميم المبتكرة للجيل القادم ونعزز الرصيد المتميز الذي تتمتع به ماركتنا».

وبهذه المناسبة أكد السيد مروان بن شيهون نائب رئيس مجموعة بن شيهون وكلاء إطارات هنكوك في المملكة، أن فوز هنكوك بهاتين الجائزتين المرموقتين يضاف إلى رصيدها من التميز والتألق فيما تقدمه لعملائها من جودة وابتكار مستمرين، حتى حازت هذه المكانة العالمية الرفيعة بين جميع صانعي إطارات السيارات حول العالم.