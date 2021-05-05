شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق التميمي تفتتح فرعها الـ 79 بحي عبدالله فؤاد في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت أسواق التميمي صباح يوم الأحد 29 رجب ١٤٤٢هـ الموافق الحادي عشر من أبريل ٢٠٢١، فرعها الـ79 بحي عبدالله فؤاد في مدينة الدمام.

وتعتبر أسواق التميمي من أعرق متاجر التموينات الغذائية في المملكة، والتي تتميز بالجودة والخدمة المميزة والتنوع، ويأتي هذا الافتتاح في حي عبدالله فؤاد في مركز متنوع من الخدمات المتكاملة؛ ليعزز سياسة الشركة التوسعية ويصل إلى أكبر شريحة من العملاء.

أسواق التميمي تقدم العديد من الخدمات المميزة؛ كخدمة «اطلب واستلم»، وتتميز هذه الخدمة بسهولة طلب المنتجات أونلاين واستلامها سريعًا من الفرع، حيث إن هذه الخدمة متوفرة في فرع حي عبدالله فؤاد الجديد.

وذكر المدير العام السيد راجندران: «هناك العديد من الابتكارات الجديدة في متجرنا الجديد لرؤيتها واستكشافها، مثل ميروس الذي يقدم الأغذية بالجملة كالمكسرات، الفواكه المجففة، والبهارات بجودة عالية وأسعار تنافسية».

ومن منطلق الاهتمام بالعملاء تطلق أسواق التميمي حملة تمكّن المتسوقين من كسب العديد من الجوائز المادية من خلال برنامج مكافآت العملاء (ثماري)، والذي يقدم مدخرات إضافية وتوفيرًا للعملاء الأوفياء، حيث يمكن الآن كسب هذه المكافآت وإنفاقها بطريقة فعالة وسهلة جدًا.

أسواق التميمي شركة عائلية سعودية، تخدم بفخر العائلات في معظم أنحاء المملكة، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة واللحوم والأطعمة المحلية والمستوردة، فضلًا عن المنتجات المنزلية، لتجلب مزيجًا فريدًا من العلامات التجارية الدولية، بما في ذلك علامات تجارية حصرية، مثل: سيفواي من الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة كوستكو كيركلاند سيجنتشر، وسينسبري من المملكة المتحدة.

كما أن أسواق التميمي تظل رائدة في منتجات الحياة الصحية العضوية والطبيعية والخالية من الغلوتين، وغيرها من المنتجات الصحية.

جدير بالذكر أن أسواق التميمي ستتابع خطتها التوسعية لتغطية مناطق المملكة العربية السعودية كافة؛ بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين.