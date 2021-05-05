شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يؤكد على دور التمويل الأخضر للتعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولى، أهمية الدور الكبير للتمويل الأخضر ، فى سرعة التعافى من كورونا، وكذلك دوره فى النمو المستدام.

وأشار التقرير الصادر من مكتب المدير التنفيذى للصندوق الدكتور محمود محيى الدين، والخاص بالدول العربية والمالديف، إلى اجتماع المائدة المستديرة لقادة مجموعة 24 / AFI في 13 أبريل 2021 ،موضحا أن جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي المصري ، القى بيانًا افتتاحيًا نيابة عن محافظ البنك المركزي المصرى طارق عامر، رئيس مجلس إدارة AFI.

وشدد جمال نجم على أن استجابات السياسات للوباء والانتعاش الاقتصادي يجب ألا تترك أحدًا وراء الركب.

وأوضح التقرير إنه أدت الأزمة إلى تفاقم عدم المساواة وأثرت بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة ، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والنساء والفتيات، والشباب، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنازحين قسراً. وفقًا لـ "بيان كيغالي" لشبكة AFI ، فإن كل هؤلاء المحرومين هم مجموعات ذات أولوية في استراتيجيات الشمول المالي ويتطلبون نهج سياسة مصممة خصيصًا لمراقبة واستخدام موارد الأموال.