شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى3.855 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى4.10 ريال، والذي نتوقع ان يضغط على السهم خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 3.30 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 4.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.79 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.88 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط