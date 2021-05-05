شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه في الاجل القصير للوصول بالسهم امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 2.83 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة متوسطة الأجل، والذي يدعو لمزيد من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 2.70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3 ريال



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.79 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.86 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط