شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.865 ريال، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، وهو ما نتوقع معه عمليات جني ارباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 0.77 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.92 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.84 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.88 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط