شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى79.10فلس، وذلك بعدما لامس الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 72فلس كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 84 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 77.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 80.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط